La nouvelle demeure de Ronaldo en Italie (PHOTOS)

L’ex-star du Real a posé ses valises à Turin dimanche dernier. Recruté par la Juventus pour 112 millions d’Euros l’été dernier, Ronaldo a effectué quelques tests médicaux et a effectué un premier entrainement largement relayé par la presse italienne.

Ce qui est passé un peu plus inaperçu, c’est la nouvelle demeure du Portugais. Certains avaient annoncé qu’il était intéressé par l’ancienne villa de Zidane. Il n’en est rien…

Selon La Gazzetta dello Sport, il est arrivé en jet privé et a opté pour une sublime villa à Turin dont le style se rapproche de son ancienne maison à Madrid.

Un grand jardin, une piscine, un gymnase… dans un quartier calme et sécurisé. Le quotidien sportif italien précise qu’il s’agit de deux villas juxtaposées, disposant d’une vue sur la rivière et sur la colline. Bien située, cette demeure lui permettra également d’être a proximité du centre d’entrainement.

Un certain John Elkann, cousin d’Andrea Agnelli, président de la Juve et président de Fiat Chrysler sera son voisin.

S.L.

Ronaldo & his family making their way into their new home in Turin yesterday after their arrival from the airport. The double-villa has a private road (guarded by Telecontrol security) which leads to the entrance gate. Also, John Elkann lives in the same neighborhood. #CorTorino pic.twitter.com/U7Q54Rsq7s

— Tarek Khatib (@ADP1113) July 30, 2018