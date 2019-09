La mise au point de Messi sur son avenir au Barça

Dans une interview exclusive accordée au quotidien catalan Sport, Messi s’est livré concernant son avenir au Barça. “Je veux rester au Barça le plus longtemps possible, je veux faire toute ma carrière au Barça parce que c’est ma maison. Si je me sens bien physiquement, je resterai, ce n’est pas une question de contrat ou d’argent. Ce qui compte pour moi, c’est d’être bien et de gagner des titres. Les clauses de mon contrat ne sont pas importantes”, a-t-il expliqué. De quoi faire taire les rumeurs sur un éventuel départ…

Rappelons que Lionel Messi a un contrat qui court jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone, mais une clause lui donne le droit de quitter le club l’été prochain sans que le club ne le retienne. Ce qui avait provoqué une mini-polémique.

Selon El Pais , l’Argentin a la possibilité d’être libre s’il le souhaite le 30 juin 2020, alors que sa clause libératoire est fixée à 700 millions d’Euros. Une clause “très spéciale” qui a été ajoutée dans son contrat en 2017, précise El Pais.

D’après Mundo Deportivo , Messi a la possibilité de quitter le club libre seulement si c’est pour rejoindre un “petit club”. La Pulga aurait souhaité cette clause pour “ne pas se sentir prisonnier du Barça”.

S.L.