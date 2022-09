La MDJS renforce son soutien au E-Sport National 

Partenaire numéro 1 du E-Sport national et incubateur de talents, la Marocaine des Jeux et des Sports a renforcé son soutien au E-Sport national en signant ce mardi 30 août plusieurs partenariats stratégiques, confirmant sa démarche pionnière dans le développement du E-Sport.

M. Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS, a signé une convention de partenariat avec M. Hicham El Khlifi, Président de la Fédération Royale Marocaine des Jeux Electroniques (FRMJE), afin d’accompagner la première équipe nationale féminine qui représentera le Maroc lors du championnat arabe des Nations sur le jeu Valorant qui se tiendra du 1er au 3 septembre 2022.

A cette occasion, M. El Khlifi a déclaré : « Je tiens à remercier la MDJS qui, comme à son accoutumée, accompagne le sport au Maroc et qui a été encore une fois visionnaire puisqu’elle accompagne le E-Sport, un secteur qui est amené à devenir un vecteur de développement et d’épanouissement pour notre jeunesse. Je tiens à remercier la MDJS qui non seulement nous accompagne dans l’organisation de nos évènements mais qui est aussi la première à professionnaliser ce secteur en sponsorisant directement des joueurs et en les prenant en charge. »

Par ailleurs, la MDJS a également étoffé sa team E-Sport puisque ce sont aujourd’hui 15 joueurs qui la composent : six joueurs sponsorisés directement par la MDJS (quatre joueurs sur le jeu FIFA et deux joueurs de fighting games) et neuf joueurs de la Team Fox Gaming, équipe marocaine indépendante de E-Sport spécialisée en jeux sur PC.

La MDJS a rempli sa mission de détection et d’accompagnement de jeunes talents marocains, en créant sa team MDJS E-Sport en 2019. Ces jeunes talents performent désormais au niveau international, à l’instar de Ilyass Mossaid, jeune ingénieur d’état de 22 ans qui a été le premier joueur de la team MDJS E-Sport, découvert à l’issue du premier Tournoi Fifa organisé par la MDJS qu’il a remporté. Ilyass Mossaid a aussi été l’un des 3 membres de l’équipe nationale pour sa première qualification historique, à participer à la « FIFA eNations Cup 2022 » (Coupe du Monde des Nations de E-Sport Fifa) qui s’est tenue à Copenhague en Juillet dernier. Ces jeunes talents prometteurs ont ainsi pu se confronter aux meilleurs mondiaux.

Ilyas Mossaid a déclaré à cette occasion : « Grâce à la MDJS E-Sport (…), j’ai pu gagner le tournoi FRMJE 2vs2 et je suis devenu le premier joueur de l’équipe nationale FIFAe, un rêve, une fierté. »

Driss Malki, E-Sport Brand Manager de la MDJS, a déclaré lors de la signature officielle des partenariats avec les membres de la team MDJS E-Sport : « Nous sommes fiers d’avoir contribué à l’émergence et à la professionnalisation du E-Sport marocain, avec le modèle inédit que nous avons mis en place, à savoir le soutien à l’organisation de tournois E-Sport, mais surtout le soutien direct aux E-sportifs, leur permettant ainsi d’accéder aux plus grands championnats internationaux. »

La MDJS a également lancé la première émission dédiée au E-Sport « 3ich Lgame » diffusée sur 2M.