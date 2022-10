La Marocaine Manal Benchlikha participe à l’hymne officiel du Mondial 2022 (VIDEO)

La FIFA a dévoilé mardi le teaser de l’un des hymnes officiels de la Coupe du monde 2022, prévue en novembre au Qatar.

Le morceau « Light the sky », interprété par les Marocaines Manal Benchlikha et Nora Fathi, la Yéménite Balkyss Fethi et l’Irakienne Rahma Riad, sortira vendredi. Il a été produit par Red One qui occupe le poste de directeur exécutif divertissement au sein de l’instance mondiale.

A noter qu’un extrait d’«Arhibou», la 2ème chanson officielle du Mondial, a été posté par le producteur marocain sur son compte Instagram. «J’ai eu l’honneur de produire la chanson officielle de la Coupe du monde 2022», a-t-il écrit.

H.M.