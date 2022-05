La maire de Casablanca surprend les supporters du WAC (PHOTOS)

A quelques heures du match du Wydad de Casablanca contre Petro Luanda pour le compte de la demi-finale de la Ligue des champions, Nabila Rmili a pris une décision qui a agréablement surpris les supporters.

La maire de Casablanca a, en effet, lancé une opération nettoyage au stade Mohammed V, afin d’être prêt à accueillir les fans et à abriter la rencontre cruciale.

Sur son compte Twitter, Nabila Rmili a posté des photos de l’opération et a écrit : «La ville de Casablanca Casablanca est mobilisée, plus que jamais, pour vous offrir un cadre adéquat. Soyons tous solidaires et respectueux. Le football est une passion qui nous unit tous. Ne détournons pas les yeux et profitons des 90 min avec civisme »

Rappelons que le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h. Le match aller s’était soldé par une victoire des Rouge et Blanc sur le score de 3 à 1.

H.M.

Opération de nettoyage avant le match. La ville de #Casablanca est mobilisée + que jamais pour vous offrir un cadre adéquat. Soyons tous solidaires et respectueux. Le #Football est une passion qui nous unit tous. Ne détournons pas les yeux et profitons des 90 min avec civisme. pic.twitter.com/nNd7eGxqru — Nabila Rmili (@nabila_rmili) May 12, 2022