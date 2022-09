La liste du Chili pour son amical contre le Maroc, Alexis Sanchez présent

Le sélectionneur du Chili, Eduardo Berizzo a dévoilé la liste des joueurs à l’étranger convoqués pour les matchs amicaux contre le Maroc et le Qatar, qui se préparent pour la coupe du monde en novembre prochain.

La liste, qui a connu plusieurs surprises, est marquée notamment par l’écartement de Claudio Bravo et la convocation de la star Alexis Sanchez, ainsi qu’Ángelo Henríquez, Felipe Méndez et Juan Delgado.

En prévision de ces deux matchs, prévus vers la fin du mois courant, l’entraineur argentin a annoncé la première liste de joueurs depuis sa nomination il y a 11 mois, en attendant une liste plus restreinte des joueurs évoluant en championnat local.

Selon le site d’information Redgol, « El Toto », qui avait pris les commandes de la Roja avec pour mission urgente de renouveler l’effectif, semble « utiliser les dernières cartouches de la génération d’or avant de faire place aux plus jeunes, qui devront se battre pour l’avenir de notre pays lors des prochains éliminatoires » pour la coupe du monde.

Auparavant, il y avait un doute si Eduardo Berizzo convoquerait des joueurs clés de la dernière décennie dans l’équipe chilienne. Finalement, il a laissé de côté des références telles que Claudio Bravo et Eduardo Vargas, se contentant d’appeler Gary Medel, Charles Aránguiz, Arturo Vidal et Alexis Sánchez, les seuls de la génération d’or à jouer les prochaines rencontres amicales.

Fin septembre, La Roja jouera deux matchs amicaux avec des équipes mondialistes : le premier aura lieu le 23 contre le Maroc (groupe F au mondial) en Espagne et le deuxième le 27 du même mois contre le Qatar (groupe A) en Autriche.

Eduardo Berizzo a ainsi préféré maintenir les piliers de l’équipe ne serait-ce qu’à court terme.

En défense, Eduardo Berizzo a opté pour un mélange d’expérience et de jeunesse, mais où les moins expérimentés sont les grands protagonistes. Dans cette zone du terrain figurent notamment Gary Medel, Paulo Díaz, Valber Huerta, Guillermo Maripán, Gary Medel et Francisco Sierralta.

Le milieu de terrain a été le secteur avec le plus de surprises. Aux habituels Arturo Vidal et Charles Aránguiz, l’entraineur a préféré notamment Víctor Felipe Méndez, Marcelino Núñez et Diego Valdés.

Liste des joueurs :

Gardiens : Gabriel Arias.

Défenseurs : Paulo Diaz, Valber Huerta, Guillermo Maripán, Gary Medel, Nayel Mehssatou , Eugenio Mena, Francisco Sierralta.

Milieux de terrain : Charles Aránguiz, Felipe Méndez, Marcelino Núñez, Erick Pulgar, Diego Valdés, Arturo Vidal.

Attaquants : Alexis Sánchez, Ben Brereton Díaz, Ángelo Henríquez, Juan Delgado, Jean Meneses, Diego Valencia.

S.L. (avec MAP)