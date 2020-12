La Juventus s’impose difficilement dans le derby turinois (VIDEO)

La Juventus s’est imposée difficilement samedi (2-1) dans le derby turinois face au Torino dans un match comptant pour la 10è journée du championnat italien.

Longtemps menée et inoffensive, la vieille dame, qui a concédé un but en début du match signé Nicolas Nkoulou (9è), n’a pu revenir au score qu’à la 78è par le biais de Weston McKennie avant que Leonardo Bonucci ne marque le but de la victoire (89e).

La Juve, qui essaye toujours de trouver ses repères dans la Serie A, se hisse provisoirement à la deuxième place à 3 points du leader l’AC Milan, qui jouera dimanche soir à Gênes contre la Sampdoria.

Tandis que l’autre club de Turin reste 18e avec 6 unités, sous la menace du Genoa (5 pts) qui rencontre lundi la Fiorentina.