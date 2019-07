La joie des Lions de l’Atlas après Maroc-Afrique du Sud (VIDEO)

Après s’être imposés face à l’Afrique du Sud (1-0), en match comptant pour l’ultime journée de la phase de poules (groupe D) de la CAN 2019, les Lions de l’Atlas ont pu décrocher leur billet pour le deuxième tour de la compétition, en occupant la tête du groupe.

Ces derniers ont tenu à célébrer leur victoire dans le bus. Plusieurs joueurs ont partagé des vidéos de leur célébration sur les réseaux sociaux, notamment Nabil Dirar et Fayçal Fajr.

Rappelons que le Maroc s’est imposé (1-0) face à l’Afrique du Sud, ce lundi 1er juillet, sur la pelouse du stade Al Salam, en match comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de poules de la CAN 2019. L’unique but de la rencontre a été marqué par Mbark Boussoufa à la 90e minute de jeu.

Les hommes d’Hervé Renard se qualifient pour les huitièmes de finale, en occupant la tête de leur groupe avec 9 points.

Notons que le Maroc s’était imposé contre la Côte d’Ivoire vendredi (1-0), et face à la Namibie dimanche 23 juin (1-0).

