La joie des joueurs de Berkane après la remontada (VIDÉO)

Les Berkanis sont sur un nuage après avoir composté leur ticket pour la finale de la Coupe de la CAF. Défaits à l’aller (2-0) dimanche dernier à Sfax, ils se sont imposés sur le score de 3-0.

Une victoire et une qualification qui méritent de faire la fête. Fous de joie, les hommes de Mounir Jaouani ont fêté la qualification dans le vestiaire.

A l’issue de cette rencontre, l’entraîneur de la RSB Mounir Jaouani a indiqué à la presse que la Renaissance de Berkane grandit au fil des années et acquiert de plus en plus l’art et la manière de gérer les grands rendez-vous.

“Nous nous sommes qualifiés en finale”, s’est-il félicité, émettant son souhait de pouvoir réaliser le rêve ultime de toutes les composantes de l’équipe : remporter cette Coupe.

Il s’agit de la première qualification de la RSB en finale de la Coupe de la Confédération africaine. Elle jouera le titre face au vainqueur de l’autre demi-finale opposant un autre club tunisien, l’Etoile sportive du Sahel, au Zamalek d’Egypte.

N.K.