La frontière maroco-algérienne a encore bougé! (VIDEOS)

Après l’élimination des Lions de l’Atlas de la CAN 2019, les Marocains semblent n’avoir d’yeux que pour l’Algérie, qui s’est imposée contre le Nigeria (2-1), dimanche soir en demi-finale du tournoi.

Il faut dire que la qualification des Fennecs n’a pas rendu heureux que les Algériens. Beaucoup de Marocains ont aussi éclaté de joie et n’ont pas hésité à le montrer. D’ailleurs, certains d’entre eux se sont rendus en masse à la frontière fermée entre Saïdia et Bin-Lajraf pour célébrer la victoire avec leurs voisins. Marocains et Algériens, ont tous scandé, chacun de son côté, le célèbre slogan: “1, 2, 3 viva l’Algérie”, ou encore: “Le peuple veut la chute des frontières”.

Il est à rappeler que la fermeture des frontières remonte au 15 juillet 1994…

