La FRMF tranche pour l’avenir de Halilhodzic

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, a tranché pour l’avenir du sélectionneur national Vahid Halilhodzic.

Lekjaa a indiqué que le Franco-bosniaque gardera son poste, démentant ainsi les rumeurs évoquant son départ.

Lors de la réunion du conseil d’administration de la Fédération, qui s’est tenue au complexe Mohammed VI de Football à Maamoura, Lekjaa a déclaré que le niveau de la sélection nationale a évolué, comme en témoigne son ascension au classement de la FIFA.

Et d’ajouter que la porte de l’équipe nationale reste ouverte à tous les joueurs. « La priorité dans la prochaine période sera de mettre fin aux différends. L’assiduité et l’efficacité technique détermineront le choix du staff technique pour la convocation en sélection », a expliqué Lekjaa.

Le président de la FRMF a également annoncé qu’il tiendra une réunion avec Halilhodzic à la fin du mois de Ramadan, pour tracer un plan afin de préparer les prochaines échéances.

« Afin de lever tout malentendu, il n’y a aucun différend entre l’entraîneur Halilhodzic et moi, et toute décision officielle au sujet de son avenir sera publiée via les plateformes de communication officielles de la Fédération. Halilhodzic est l’entraîneur de l’équipe nationale et a un contrat avec la FRMF », a-t-il tranché.

M.F.