La FRMF nomme un nouveau DTN

Le nouveau directeur technique national (DTN) du Maroc a été révélé au public dans la soirée du 29 juillet. Ainsi, Chris Van Puyvelde reprend le poste qui était vacant depuis la démission du Gallois, Osian Roberts en 2021.

Le Belge a été présenté officiellement vendredi au Centre national Mohammed VI de football à Maamoura (près de Salé), en présence du président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

À cette occasion, Van Puyvelde a déclaré : « Il est possible que le Maroc soit le premier pays en Afrique. Dans la vie, il faut rêver. Quand j’étais en Belgique, nous avons rêvé d’être les premiers au monde et on l’a fait. Alors pourquoi on ne peut pas le faire ici ».

Le nouveau DTN se montre confiant pour sa nouvelle mission. « On me dit qu’il y a des difficultés, mais moi je ne veux pas en parler, car des difficultés il y en a partout. Moi je veux parler en disant on va le faire ensemble », a-t-il indiqué.

Chris Van Puyvelde, 62 ans, a occupé plusieurs fonctions similaires, notamment en tant que DTN de la Belgique (2015-2018), de la Chine (2018-2022).

A.O.