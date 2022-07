La FRMF ne lâche pas l’affaire pour Hakim Ziyech

De nouvelles tentatives sont entreprises dans le but du « come back » de Hakim Ziyech dans les rangs de l’équipe nationale.

Ainsi, des informations ont évoqué les nouveaux efforts déployés par la Fédération marocaine de football (FRMF) de mettre fin au différend qui a décidé le joueur de Chelsea FC de mettre fin à sa carrière internationale et de le convaincre de revenir dans le giron des Lions de l’Atlas.

Selon le journal sportif marocain « Al Mountakhab », la FRMF est en constant contact avec Hakim Ziyech et ses proches dans le but de convaincre le footballeur de porter à nouveau les couleurs nationales en renonçant à mettre fin à sa carrière avec les Lions de l’Atlas.

Les négociations avec Ziyech semblent porter leurs fruits, d’après la même source, avec l’accord d’organiser une réunion entre toutes les parties prenantes afin de résoudre le différend qui a causé l’éloignement volontaire du joueur de l’équipe nationale.

En vue de la Coupe du monde Qatar 2022, la FRMF souhaite vivement compter sur tous les éléments de l’équipe nationale afin d’assurer une participation marocaine honorable lors de la grand-messe du football mondial, a ajouté le journal.

Pour rappel, le président de la Fédération, Fouzi Lekjaâ, avait précédemment promis de mettre fin à la polémique suscitée au sein de l’équipe nationale et le retour à la sérénité et à la stabilité du groupe, avant le rendez-vous mondial au Qatar, surtout après la polémique et les critiques concernant Vahid Halilhodzic, suite au jeu pratiqué par le onze national et à l’absence de Hakim Ziyech.

L.A.