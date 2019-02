La FRMF inflige de lourdes sanctions au Raja

La Commission centrale de discipline et du fair-play de la FRMF a décidé de priver le Raja, de quatre rencontres devant son public, tout en lui infligeant une amende de 105.000 dhs. Cela fait suite aux actes de vandalisme ayant entaché le clasico qui l’a opposé à l’AS FAR, au Complexe Moulay Abdallah.

Les Verts devront également rembourser les dégâts matériels causés au Complexe, après évaluation.

L’AS FAR a écopé, quant à elle, d’une amende de 110.000 dhs et devra disputer deux rencontres, sans ses supporters, et ce pour “utilisation de fumigènes” et pour avoir brandi un message provocateur.

Rappelons que l’AS FAR s’est imposé (2-1) face au Raja, en match en retard comptant pour la 19e journée de la Botola. La rencontre s’est disputée au Complexe Moulay Abdallah.

A.K.A.