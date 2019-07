La FRMF et Hervé Renard se sont mis d’accord (VIDEO)

Les spéculations vont bon train sur l’avenir d’Hervé Renard avec l’équipe nationale marocaine. Plusieurs médias ont annoncé que le sélectionneur national avait déposé sa démission. Sauf que la FRMF avait balayé d’un revers de main toutes ces rumeurs. Mais une chose semble sûre: Le technicien français va bel et bien rendre le tablier.

C’est en tout cas ce qu’ont affirmé les journalistes sportifs de l’émission “Saât LCAN” (L’heure de la CAN) diffusée sur Medi1 TV. Ces derniers ont fait savoir que la FRMF et Renard ont fini par trouver un terrain d’entente. Le Français ne va ni démissionner ni être limogé (pas d’indemnités à recevoir ni à payer). Ça sera un divorce à l’amiable, précise la même source. Et d’ajouter que cette séparation sera actée samedi prochain.

Notons que tous les mordus du ballon au Maroc croyaient en Hervé Renard et rêvaient de voir les Lions soulever le trophée de la CAN 2019. Le technicien français et ses hommes n’ont même pas pu dépasser les huitièmes de finale, après l’élimination contre le Bénin.

N.K