La FRMF décide de saisir la FIFA

“La Fédération Royale Marocaine de Football décide de saisir la FIFA et demande des explications sur les erreurs d’arbitrage dont la sélection marocaine a été victime. A l’appui, plusieurs vidéos ont été transmises au dossier !”, a affirmé Julien Chaput, journaliste à Bein Sports via twitter.

Rappelons que durant le Mondial 2018, les Lions de l’Atlas avec le sélectionneur Hervé Renard à leur tête, ont contesté les erreurs d’arbitrage, notamment lors des rencontres Maroc-Portugal et Maroc-Espagne.

Durant le match contre le Portugal, au moins deux penaltys auraient dû être sifflés et le but de Ronaldo était contestable. Tandis que pendant le match face à l’Espagne, le but inscrit dans les arrêts de jeu par la Roja n’est pas valable. Ravshan Irmatov, l’arbitre ouzbek de Maroc-Espagne, a accordé un corner à la Roja pour un ballon sorti du côté droit du camp marocain. Le corner a été tiré du côté gauche! La presse française a d’ailleurs souligné que les règles de la FIFA stipulent bien que “le ballon doit être positionné dans la surface de coin la plus proche de l’endroit où le ballon a franchi la ligne de but”. Et justement, nos défenseurs se sont positionnés là où il le fallait pendant que le corner espagnol, lui, a été tiré du côté opposé.

Rappelons aussi que l’arbitre américain de Maroc-Portugal, n’a pas jugé utile d’utiliser la vidéo. Pourtant, elle a bien été utilisée lors du match Espagne-Iran pour refuser un but à l’Iran. Lorsque le joueur marocain Noreddine Amrabat avait accusé l’arbitre américain d’avoir favorisé Ronaldo et son clan, la FIFA avait défendu Mark Geiger.

La FIFA va-t-elle prendre au sérieux la demande du Maroc ou va-t-elle à nouveau défendre ses arbitres?

S.L.

