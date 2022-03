La Fondation Mohammed VI des champions sportifs, un modèle unique dans le monde (Challenge)

*Réuni mercredi 9 mars à Rabat, le Conseil d’administration (CA) de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, a dressé le bilan de ses réalisations des années 2020 et 2021. Selon un communiqué rendu public au terme de cette rencontre, au cours de cette période, « la Fondation, à travers son assureur Saham Assurance, a pu traiter 3.859 dossiers de remboursement médical, et accorder 87 prises en charge ».

Sur recommandation de sa commission sociale, qui s’était réunie le 22 février dernier, la Fondation a pu étudier lors de son conseil d’administration, les demandes de prises en charges formulées par les membres durant ces 2 dernières années, note le communiqué, affirmant que 86 prises en charge ont été accordées aux membres, dont 53 demandes de scolarité et 33 demandes d’aide au logement.

Avec ces nouvelles prises en charge, le Conseil d’administration a validé le budget prévisionnel de la Fondation pour l’année 2022, qui sera d’environ 15 millions de DH, souligne la même source.

En outre, depuis le dernier CA en date du 12 juillet 2021, la Fondation a enregistré 39 nouveaux membres, ce qui porte le total des adhérents de la fondation à 1.011 membres, fait-on savoir.

« La 1.000ème membre étant la tenniswoman Bahia Mouhtassine, qui a été présentée aux membres du conseil », lit-on dans le communiqué.

Créée sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed VI des champions sportifs œuvre depuis le mois d’août 2011 à honorer les champions marocains et leur permettre de vivre dans le respect et la dignité.

Depuis, la Fondation a mené à bien ses missions en honorant pas moins de 1.000 membres issus de 32 disciplines sportives, pour les services rendus à la Nation, en leur apportant son soutien lorsqu’ils sont en situation de précarité sociale et en les accompagnant à la fin de leur carrière, conclut le communiqué.

Rappelons, que le modèle de la Fondation est unique dans le monde. Ce n’est pas un hasard, s’il a fait l’objet depuis plus d’une décennie de tous les congrès portant sur le sujet « comment régler le problème des sportifs qui sombrent dans la précarité quelques années après leur retraite sportive ? ».

C’est ainsi qu’en 2019, une délégation de la Fondation composée de Moncef Belkhayat, Kamal Lahlou, Nawal El Moutawakel, et Aziz Bouderbala, avait été reçue par le Président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, au siège du Comité olympique à Lausanne. Ce dernier, tout en louant l’expérience et le travail accompli par la Fondation, avait décidé d’envoyer une commission au Maroc pour s’imprégner du modèle marocain afin de le dupliquer à travers le monde.

C’est dire, que la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, une idée royale, une passion généreuse et une réalisation efficace honore le Royaume et conforte tous ceux qui hier, encore, étaient oubliés à cause de l’absence de structure pour les aider.

*Lu dans Challenge (11 mars 2022)