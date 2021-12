La Fondation Mohammed VI Des Champions Sportifs atteint le cap des 1000 adhérents

La Fondation Mohammed VI Des Champions Sportifs a été crée en 2011 sous l’impulsion du roi Mohammed VI.

« Très rapidement nous avons posé les jalons d’une institution solide et porteuse d’une vision, avons lancé de nombreux partenariats ainsi que des actions concrètes pour mener à bien la mission qui nous a été confiée », précise la Fondation dans un communiqué.

« Nous sommes conscients de notre responsabilité et de la dimension éthique qui sous-tend notre fonction, et nous mettons tout en œuvre pour faire grandir notre organisation tout en pérennisant son action et sa portée », ajoute la même source, qui annonce avoir atteint la cap symbolique des 1000 adhérents, issus de 31 Fédérations sportives.

« Nous sommes fiers de porter des projets qui ont du sens, fiers d’être soutenus par des partenaires de choix. Tout cela n’a pu être réalisé que grâce au dévouement et au travail inlassable des membres bénévoles de notre conseil d’administration », peut-on lire dans le communiqué.

« Nous remercions tous les ministres de la Jeunesse et de Sports qui nous ont toujours soutenu pour accomplir notre mission, et la direction de la Marocaine des Jeux et des Sports pour son accompagnement et sa collaboration, et l’ensemble de nos sponsors et partenaires. Nous sommes fiers de bénéficier de la sollicitude de notre Souverain bien-aimé, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Dieu l’assiste », conclut le communiqué.

Le Président et les membres du Conseil d’administration :

Moncef Belkhayat – Président

Monsieur Kamal Lahlou

Monsieur Younès El Mechrafi

Monsieur Hicham El Guerrouj

Madame Nezha Bidouane

Monsieur Aziz Bouderbala

Monsieur Khalil Benabdellah

Madame Nawal El Moutaouakel

Monsieur Saïd Aouita

Monsieur M’hammed Azzaoui

Monsieur Aziz Daouda

Monsieur Hamadi Hamidouch

Monsieur Naciri Abdelali

Monsieur Berrajae

Monsieur Othmane Fadli

Monsieur Noureddine Bouyahiaoui

Monsieur Mustapha Nejjari

Monsieur Abdennour Fedayni

Monsieur Saïd Boulaayoune

Monsieur Abdellah Ezzine

Monsieur Abdellatif Benazzi