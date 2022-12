La FIFA réagit à l’accueil grandiose des Lions de l’Atlas (PHOTO)

La page officielle de la FIFA a commenté l’accueil populaire historique réservé, à Rabat, aux Lions de l’Atlas, ainsi que la réception royale à laquelle les joueurs marocains ont eu l’insigne honneur, accompagnés de leurs chères mamans.

Recognising their #FIFAWorldCup heroes 🏅

A special moment for Morocco's players who, accompanied by their mothers, were honoured with Royal Wissams! https://t.co/6OmNu2VI7D

— FIFA (@FIFAcom) December 21, 2022