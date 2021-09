La FIFA fait une annonce importante

La FIFA a annoncé lundi avoir contacté ses associations membres et autres parties prenantes (représentants des joueurs, des clubs, des championnats, des confédérations), « pour lancer une nouvelle phase de consultation autour des calendriers internationaux féminin et masculin, qui viennent à expiration fin 2023 et 2024 respectivement ».

« Il existe un large consensus au sein du football sur la nécessité de réviser et d’améliorer le calendrier international des matches », précise l’instance mondiale dans un communiqué, notant qu’« à la suite des invitations adressées début septembre aux parties prenantes, y compris à l’ensemble des confédérations, des discussions seront organisées dans les semaines à venir ».

Le 15 septembre 2021, la FIFA a également convié ses associations membres à un premier sommet en ligne le 30 septembre 2021. « Ce sera l’une des nombreuses occasions d’établir un débat ouvert et constructif au niveau mondial et régional au cours des prochains mois », fait observer la même source.

« Comme il s’agit d’un projet de football, dans lequel les intérêts planétaires du jeu doivent primer, la consultation a commencé par les joueurs et les entraîneurs du monde entier », souligne la FIFA, précisant que « des groupes consultatifs techniques ont été mis en place sous la direction d’Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, et de Jill Ellis, double championne du monde en tant que sélectionneuse ». Les supporters de tous les pays pourront également faire entendre leur voix.

La FIFA dit « souhaiter offrir un forum d’échanges constructifs à un large éventail de parties prenantes, dont les supporters, et se réjouit par avance de débattre de la croissance durable du football à tous les niveaux et dans toutes les régions du monde ».

S.L. (avec MAP)