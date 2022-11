La FIFA célèbre le but épique de Bassir face à l’Écosse (VIDEO)

Le monde se souvient de la prestation épique des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 1998 face à la sélection écossaise. Terrassés (0-3), les Écossais ont subi tout le talent de Salaheddine Bassir, auteur de deux réalisations durant la rencontre.

Une longue passe de Youssef Rossi, un contrôle de la tête et une passe d’Abdeljalil ʺCamachoʺ Hadda et un but exceptionnel signé Salaheddine Bassir. L’ex-Lion de l’Atlas a marqué un deuxième but sur une passe de Tahar El Khalej, alors que Camacho a marqué sur une passe de Mustapha Hadji.

La FIFA a ainsi tenu à célébrer le but de Bassir via son compte Facebook. La publication a généré plus de 4500 likes en moins de 24 heures et a été très bien accueillie par le public marocain et international.

A.O.