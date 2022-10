La FIFA célèbre l’anniversaire d’Anas Zniti (VIDEO)

La FIFA a dédié une vidéo à Anas Zniti retraçant des moments clés de sa carrière de gardien de but à l’occasion de son anniversaire. Le portier du Raja de Casablanca est l’un des meilleurs gardiens de but de la Botola et sur le continent à l’heure actuelle.

Sur sa publication, la FIFA a écrit : ʺLe Maroc a toujours été un pays de grands gardiens de but. Anas Zniti est l’un des derniers noms à faire son entrée parmi les grands. Joyeux anniversaire au joueur et bonne chance pour le Rajaʺ.

A.O.