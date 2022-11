La fête bat son plein à Oujda après la victoire du Maroc (VIDEO)

Les habitants de la ville d’Oujda ont laissé exploser leur joie, dimanche, pour fêter la sélection nationale marocaine après sa victoire 2 buts à 0 sur son homologue belge, lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde qui se déroule actuellement au Qatar.

Aussitôt après le coup de sifflet final de ce match en faveur des Lions de l’Atlas, les supporters d’Oujda sont descendus dans les rues pour exprimer leur joie après cette belle performance. Vêtus des couleurs nationales et brandissant le drapeau marocain, de milliers de supporters, femmes, hommes, jeunes et enfants se sont massivement rassemblés le long du Boulevard Mohammed V, le cœur battant de la ville millénaire, pour scander des slogans de victoire en guise de célébration de ce succès mérité. De même, de nombreux automobilistes et motocyclistes ont défilé dans les rues, avec des coups de klaxon pour célébrer cette victoire historique.

Approchés par la MAP, bon nombre de supporters ont exprimé leur joie et leur satisfaction pour ce résultat, saluant la performance et le niveau exceptionnels des joueurs nationaux face à une équipe redoutable au niveau mondiale.

Le public oujdi a formé le vœu que la sélection nationale puisse prendre le dessus sur le Canada lors du dernier match du groupe, et assurer ainsi la qualification pour les huitièmes de finale de ce Mondial.