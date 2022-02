La femme d’Eric Abidal revient sur l’affaire Kheira Hamraoui

Hayet Abidal, la femme de l’ancien directeur sportif du Barça Eric Abidal, est revenue sur l’affaire Kheira Hamraoui, qui avait révélé au grand jour une autre affaire : celle de la relation extra-conjugale entre la joueuse du PSG et l’ancien international français.

Rappelons-le, Kheira Hamraoui a été agressée en novembre dernier. Deux personnes l’avaient rouée de coups à l’aide d’une barre de fer. Sa coéquipière, Aminata Dialo, avait vite été accusée de lui avoir tendu un Guet apens, et placée en garde à vue avant d’être relâchée. L’enquête a révélé, par la suite, que Hamraoui entretenait une idylle avec Eric Abidal, à l’époque où elle jouait au Barça.

Dans un entretien avec Le Parisien, Hayet Abidal, qui a été entendue comme témoin dans cette affaire, est revenue sur ses rapports avec Hamraoui, l’accusant de lui avoir détruit son couple. « J’ai connu Kheira Hamraoui lorsqu’elle est arrivée comme joueuse à Barcelone en 2018… Nous sommes devenues amies, elle connaissait mes enfants. Je l’ai aidée à s’intégrer comme je le fais avec beaucoup de joueurs et joueuses qui s’installent ici. Jusqu’à ce que je découvre, au fil du temps, qu’elle avait un comportement étrange et parfois déplacé avec mon époux et d’autres hommes. J’ai alors coupé les ponts… Avec le recul, j’ai l’impression que plus je la côtoyais, plus mon couple sombrait, comme si elle avait mis de l‘huile sur le feu », a-t-elle déclaré.

Concernant la culpabilité d’Aminata Diallo, Hayet Abidal a ajouté : « Je n’y crois pas une seule seconde. Aminata Diallo est une autre victime de cette histoire. Elle a vécu un cauchemar. Sa garde à vue a été un traumatisme pour elle. C’est une grande joueuse, courageuse ».

Rappelons que depuis, Hamraoui se porte mieux et est revenue sur les pelouses. Elle a notamment participé à la victoire contre l’OL (3-0) en équipe de France.

M.F.