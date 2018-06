La fédération algérienne vire Rabah Majder et s’intéresse à Hervé Renard

“Nous allons engager un technicien expérimenté dans le football continental. Vahid Halilhodzic et Hervé Renard ont un profil intéressant et peuvent répondre à nos attentes. Carlos Queiroz (Iran) reste un entraineur de métier”, a déclaré le président de la FAF, Kheireddine Zetchi.

“Le bureau fédéral a décidé à l’unanimité de se séparer du sélectionneur national, M. Rabah Madjer, et de ses assistants Ighil Meziane, Djamel Menad et Lounes Gaouaoui “, peut-on lire dans un communiqué de la fédération algérienne de football.