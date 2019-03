La Fédé renfloue les caisses de certains clubs de la Botola

Le passage des équipes marocaines de simples associations sportives en société anonymes bloque toujours. Cela devrait se faire en début de saison. Toutefois, les clubs qui ont reçu l’agrément du Ministère de la jeunesse et des sports n’y arrivent toujours pas.

C’est qu’ils ont accumulé d’innombrables arriérés fiscaux depuis le passage au système professionnel. Ces clubs ont atteint la fin du processus et ont juste besoin d’un coup de main.

C’est l’objet d’une réunion qui a eu lieu jeudi 7 mars entre le patron du football marocain, Fouzi Lekjaa, le ministre de la jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, et les présidents des clubs. Sans oublier la présence de Mohamed Bouzfour, chef de service de la sécurité sportive à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le ministère va ainsi accorder la somme de 7 millions de dirhams aux clubs qui disposent d’agréments, nous indique une source bien informée. Et d’ajouter que ce montant sera versé en trois tranches.

Parmi les clubs qui verront leurs comptes en banques gonfler, on peut citer: le Raja, le DHJ, la RSB, l’AS FAR, l’IRT, le FUS, l’OCS et le MCO. Une décision qui va accélérer le processus de transformation et on pourrait notamment assister à la création des premières sociétés anonymes dès le début de la saison prochaine.

