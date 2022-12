La famille d’Ilias Chair aux anges après la victoire des Lions (VIDEO)

Même si leur fils n’a pas encore foulé les pelouses du Qatar, les parents d’Ilias Chair célèbrent toutes les victoires de l’équipe nationale. Abdelkrim et Chayma Chair étaient présents lors de la rencontre Maroc-Espagne, qui s’est soldée par une victoire pour les Lions.

L’envoyé spécial du Site info à Doha a pu rencontrer les parents du jeune joueur, qui ont partagé leur joie. Jamal Chair a déclaré que Walid Regragui est un grand coach, qui n’a rien laissé au hasard face à la Roja.

« On n’a vraiment rien à dire. C’était une victoire bien méritée. Ils ont réussi grâce à Dieu, aux prières de leurs parents et du peuple marocain. Nous venons d’écrire l’histoire, et on est encore loin de la finʺ, a indiqué le père du joueur, alors que sa mère était en train de crier : ʺpuisse Dieu protéger Regragui. Nous remporterons la Coupe avec la volonté de Dieu ».

