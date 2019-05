La décla choc du président de Naples sur Ronaldo

Aurélio de Laurentiis a fait une sortie pour le moins inattendue. S’exprimant lors d’un forum organisé par Corriere dello Sport, le président de Naples a fait des déclarations chocs au sujet de Cristiano Ronaldo.

De Laurentis a souligné que CR7 “est le véritable entraîneur de la Juventus” et qu’il a pris la place de Massimiliano Allegri depuis son arrivée en Italie.

“Cristiano Ronaldo est fort. Par sa seule présence, il devient le substitut de l’entraîneur. Il faut dire qu’il motive les joueurs et impacte le vestiaire”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter:” c’est lui le véritable coach de la Juve. Quand je l’ai vu jouer avec le Portugal, il était sur le banc. Malgré cela, il orientait les joueurs et criait plus même que l’entraîneur”.

Massimiliano Allegri ne sera plus l’entraîneur de la Vieille Dame la saison prochaine. En poste depuis 2014, le coach a remporté cinq Scudetti, quatre coupes d’Italie mais n’a jamais remporté la Ligue des champions. CR7 a-t-il précipité son départ ? Il avait en tout cas déclaré qu’il souhaitait voir Guardiola à la Juve. Et comme on dit: pas de fumée sans feu!

