La danse de Romain Saïss fait le buzz sur Instagram (VIDEO)

Le capitaine des Lions de l’Atlas a suscité une polémique plaisante sur les réseaux sociaux. Ceci, via un enregistrement vidéo sympa qui le fait voir, en compagnie de ses coéquipiers, après que le roi Mohammed VI l’a décoré du « Wissam al Arch » de 3ème classe.

Cette vidéo, publiée sur Instagram, montre Romain Saïss entamer une danse, sous les encouragements des autres Lions de l’Atlas, enthousiasmés de voir pour la première fois El Capitano danser ainsi.

Cette scène inhabituelle et plaisante a enflammé la Toile, en plus de l’admiration générale des supporters pour la très belle prestation de Saïss pendant le Mondial. Surtout sachant qu’il a vaillamment joué et ce, malgré sa blessure et l’absence de la belle forme physique à laquelle il a habitué ses fans et admirateurs.

Par ailleurs, la plateforme Netfix compte réaliser des documentaires, dès le début de l’année prochaine, sur les capitaines des différentes sélections nationales ayant pris part à la Coupe du monde Qatar 2022. Le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Ghanem Saïss, fera partie des concernés!

L.A.