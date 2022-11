La Croatie monte en puissance contre le Canada

La Croatie a battu le Canada par 4 buts à 1, dimanche au stade international de Khalifa, en match de la deuxième journée du groupe F du Mondial-2022 de football.

Menés dès la 2e minute par un but signé Alphonso Davies, les Croates ont égalisé grâce à Andrej Kramaric à la 36e minute, avant de prendre l’avantage juste avant la pause, grâce à Marko Livaja (44è).

Kramaric est revenu à la charge à un 20 minutes du sifflet final pour enfoncer le clou (70e), alors que Lovro Majer a aggravé le score au temps additionnel (90+4e).

Après cette large victoire, la Croatie est en tête du groupe F avec 4 points, devançant au goal-average le Maroc, qui a remporté dans l’après-midi son duel (2-0) face à la Belgique, dont le compteur est stoppé à 3 unités.

Le Canada (pts), hors course, sera le dernier adversaire du Maroc, jeudi prochain (16h00). La Croatie et la Belgique s’affrontent le même jour et au même horaire.