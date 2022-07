La course aux recrutements se poursuit entre le Wydad et le Raja

La course aux recrutements est ouverte et le mercato estival sera le théâtre de plusieurs échanges intéressants. C’est l’une des promesses faites par les présidents des deux clubs mythiques de la capitale économique, le Wydad et le Raja.

Les deux clubs, sous la présidence de Said Naciri et Aziz Badraoui, entament le mercato avec des noms importants en tête pour leurs clubs. Peinées par leurs situations financières, les deux équipes procèdent avec précaution dans leurs acquisitions. Cela limite le champ d’action, dans la mesure où l’on ne peut pas signer qui on veut, sans parler de la limite de temps du mercato.

Toutefois, les deux présidents peuvent respirer tranquillement, dans la mesure où la CAF vient d’annoncer que la fenêtre des transferts s’étendra jusqu’au 15 août.

Cela laisse largement de temps aux deux équipes pour conclure avec les joueurs qu’elles souhaitent acquérir pour la prochaine saison. Les entraineurs des deux clubs pourront par ailleurs profiter d’une liste étendue de joueurs, passant de 30 à 40 noms, en plus de 9 remplacements au lieu de 7 auparavant.

S.L.