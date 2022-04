La Côte d’Ivoire en mesure d’organiser la CAN 2023 ? Le président de la CAF répond

Rassuré par l’engagement des autorités ivoiriennes et l’état d’avancement des travaux des infrastructures devant accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) prévue du 23 juin au 23 juillet en Côte d’Ivoire, le président de la Confédération africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, a réaffirmé la confiance de la CAF quant à la capacité de la Côte d’Ivoire à organiser la prochaine CAN.

Il l’a affirmé à l’issue d’une audience, lundi à Abidjan, avec le Président de la République, Alassane Ouattara, après s’être entretenu avec le Premier Ministre, Patrick Achi, à la Primature, rapporte le portail officiel du gouvernement ivoirien.

« Nous avons confiance que la CAN 2023 que vous allez organiser ici en Côte d’Ivoire sera la meilleure CAN qui n’ait jamais été organisée en Afrique. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette CAN », a indiqué Patrice Motsepe, à sa sortie d’audience, ajoute la même source.

A la tête d’une délégation, le président de la CAF a félicité le Président de la République Alassane Ouattara pour son leadership en Afrique, et remercié le gouvernement pour son engagement en vue de la réussite de l’organisation de la CAN 2023 dans le pays.

M. Motsepe était conduit par le ministre ivoirien de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie sportive, Paulin Claude Danho, le président du Comité d’organisation de la CAN (COCAN), le ministre Albert François Amichia et la présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de Football (CONOR FIF), Mariam Dao Gabala.

Une délégation de la Confédération africaine de football (CAF) conduite par son secrétaire général, Mosengo Omba Veron, s’était déjà rendue dans le pays du 07 au 09 février dernier et s’était dit « très satisfaite » de l’état d’avancement des travaux en cours en Côte d’Ivoire.