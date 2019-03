La conférence de presse d’Hervé Renard avant Maroc-Argentine (VIDEO)

Le Maroc dispute un match amical contre l’Argentine mardi au Grand Stade de Tanger. Le coup d’envoi sera donné partir de 20H.

En conférence de presse, Hervé Renard n’a pas souhaité parler de son avenir avec le Maroc après la CAN. “On verra bien d’ici là ce qui va se passer, ce n’est pas d’actualité”, a-t-il dit. Concernant la rencontre contre l’Argentine, Hervé Renard a indiqué que les Lions de l’Atlas allaient jouer avec la même motivation que d’habitude. “Il faudra donner le meilleur de nous même par respect pour l’Argentine et pour le peuple marocain. Un bon résultat sera souhaitable”. Renard a également confirmé que Ziyach et Amrabet seront absents contre l’Albiceleste.

Rappelons que les groupes de supporters de l’Ittihad Riadhi de Tanger (IRT) ont prévu de déployer un tifo géant aux couleurs de l’équipe nationale pour accueillir les hommes d’Hervé Renard. Les préparatifs vont bon train et l’ambiance s’annonce électrique.

Lionel Messi sera le grand absent de ce choc à cause d’une blessure. Dans un communiqué, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a fait savoir qu’elle a été informée officiellement par l’agent du match que l’absence de Messi est due à la blessure du joueur, vendredi 22 mars 2019 lors du match amical face au Venezuela et qui a contraint la “Pulga” à rejoindre le FC Barcelone pour se soigner.

Le sélectionneur a dévoilé les noms des 8 Lions de l’Atlas qui s’ajouteront aux 15, déjà retenus, pour ce rendez-vous contre l’Albiceleste. Il s’agit de Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti, Rachid Alioui, Youssef Ait Bennasser, Mehdi Bourabia, Yunis Abdelhamid, Abdelkrim Baadi et Oussama Idrissi.

Parmi les grands absents de cette nouvelle liste, on retrouve l’avant-centre marocain de Hebei China, Ayoub El Kaâbi. Sans oublier le trio rajaoui, Abdelilah Hafidi, Badr Banoune et Zakaira Hadraf. À noter également l’absence d’Anuar Tuhami, qui a connu sa première convocation en sélection et dont le nom ne figure pas sur cette liste de joueurs retenus.

Soufiane Laraki (avec K.B.)