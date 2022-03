La condition de Noussair Mazraoui pour revenir en sélection

L’international marocain Noussair Mazraoui aurait une condition précise pour faire son come-back en équipe nationale, selon les dernières données collectées par Le Site info. Le joueur de l’Ajax Amsterdam avait déclaré qu’il ne rejoindra pas les Lions de l’Atlas, malgré la main tendue de la Fédération Royale Marocaine de Football.

Selon nos informations, Mazraoui tenait à connaître les vraies raisons de sa non-convocation par le sélectionneur national Vahid Halilhodzic. Le Franco-bosniaque aurait assuré à Mazraoui, par la suite, qu’il est prêt à lui expliquer les raisons de sa non-sélection mais que cela devrait se faire en face à face et non via appel téléphonique. Le sélectionneur a ainsi appelé le joueur à se rendre au Maroc pour tirer les choses au clair et régler cette affaire.

Notre source ajoute que Halilhodzic a appelé le joueur à rejoindre d’abord la sélection, puis de faire chaque chose en son temps. Mazraoui a refusé cette proposition et exigé que Halilhodzic se déplace à Amsterdam afin de discuter, ce que le Franco-bosniaque a jugé impossible.

Notons que Vahid Halilhodzic révélera, ce jeudi, la liste des joueurs sélectionnés pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

M.F.