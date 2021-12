La condition de Chebbi pour reprendre les rênes du Raja

L’entraîneur tunisien Lasaad Chebbi a évoqué la possibilité de son retour au Raja de Casablanca, soulignant que cela sera possible, mais à une seule condition.

Dans une déclaration à la radio tunisienne Mosaïque FM, Chebbi a indiqué qu’il ne s’opposera pas à un retour au Raja s’il reçoit une offre, mais à condition que l’actuel conseil d’Administration, dirigé par Anis Mahfoud, ne soit plus à la tête du club.

« Je ne travaillerai pas avec une administration qui m’a limogé sans raison. Je n’ai aucun problème avec le Raja, mais tant que cette administration est là, je n’entraînerai pas l’équipe dont je suis sorti par la grande porte », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter que la direction avait décidé de tenir une réunion après le derby contre le Wydad. Et qu’à sa grande surprise, c’était pour discuter la décision de le limoger de son poste, alors qu’il n’avait pas perdu le match et que ses résultats étaient positifs.

M.F.