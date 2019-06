La condition de Buffon pour retourner à la Juventus

Gianluigi Buffon devrait faire son retour à la Juventus. Après avoir passé une année en France avec le PSG, le gardien de but italien devrait faire son retour dans le club qui où il a connu ses grands moments de gloire.

En effet, Buffon qui tente de battre le record de Paolo Maldini a demandé d’ajouter une clause dans son contrat qui lui garantit de jouer 10 matchs.

L’Italien devrait toucher 2 millions d’euros par an, selon La Repubblica . Buffon jouera le rôle de vice-Szczesny cette saison, alors que le gardien polonais reste le numéro un du club.

Notons que Buffon a disputé 17 matches de championnat avec le PSG cette année mais n’a pas réussi à ajouter la Ligue des champions à son palmarès tellement exceptionnel. Le club français avait en effet quitté la compétition après avoir été éliminé par Manchester United. Le PSG a tweeté un message d’adieu à l’Italien début juin, le remerciant pour ses services. “Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous vous souhaitons le meilleur pour l’avenir”, lit-on dans le tweet.

Posté sur son compte Instagram, Buffon avait remercié les fans du club de l’avoir si bien accueilli lors de son court séjour.

“Ernest Hemingway écrit qu’il n’y a que deux endroits dans le monde où l’on peut vivre heureux: à la maison et à Paris”, avait-il écrit. “Paris, en quelque sorte, restera toujours chez moi … Allez Paris!”

Il a également révélé qu’il avait choisi de ne pas accepter une offre de renouvellement de contrat et suggéré de retourner en Italie. “Il y a douze mois, je suis arrivé plein d’enthousiasme, accueilli par l’incroyable chaleur des fans. C’était très émouvant. Merci encore une fois de tout cœur. Je pars enrichi et satisfait par une expérience qui m’a probablement amélioré et m’a permis de grandir. Aujourd’hui s’achève mon aventure hors d’Italie. Le Paris Saint-Germain m’a proposé de renouveler mon contrat mais je n’ai pas pu accepter. Je veux faire face à de nouvelles expériences.”, avait-il expliqué.

