La colère de Zidane après la défaite du Real

L’entraîneur français du Real Madrid Zinedine Zidane a exprimé sa colère après la défaite du Real Madrid (1-0) face au Rayo Vallecano, dimanche 28 avril.

“Je défends toujours mon groupe, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. Il est inadmissible de jouer de cette façon, mais je suis également responsable”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “On n’a rien fait. À tous les niveaux, nous n’avons rien fait. Il se peut qu’on ne marque pas, mais on n’a pas créés d’occasions. Je suis en colère car nous avons livré une mauvaise prestation. Nous demandons pardon aux supporters et au club”.

Par ailleurs, le coach madrilène a annoncé la couleur pour les prochains matchs du Real. “Il faut bien terminer la saison en dépit de tous les problèmes, et même s’il ne reste que 3 matchs à jouer”.

Rappelons que le Real Madrid sans Karim Benzema s’est incliné face à la lanterne rouge, Rayo Vallecano (1-0), en match comptant pour la 35e journée de Liga.

A.K.A.