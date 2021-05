La chanteuse marocaine Karima Skalli endeuillée (PHOTO)

La chanteuse marocaine Karima Skalli a annoncé, ce mercredi, le décès de son frère

L’artiste a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram, en publiant une photo de son défunt frère. « Il était toujours souriant, drôle, gentil et tellement dévoué pour la médecine. Il nous a subitement quitté en silence. C’est mon frère, le docteur Abdellatif Skalli« , a écrit Karima Skalli.

Et d’ajouter : « Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons ». Suite à cette annonce, plusieurs amis et fans de l’artiste lui ont présenté leurs condoléances.

S.L.