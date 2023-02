La chaîne du Real Madrid consacre une série de reportages à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

La chaîne officielle du Real Madrid a mis en avant le charme de Rabat, une ville millénaire qui symbolise »l’authenticité et la modernité » du Maroc, qui accueille »de la plus belle des manières » le Mondial des clubs champions des différents continents.

A l’occasion de la demi-finale, disputée mercredi soir entre le Real Madrid et l’équipe égyptienne d’Al Ahly au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, la télévision de l’équipe madrilène a consacré une série de reportages sur la capitale du Royaume, son potentiel touristique et ses infrastructures sportives de premier niveau.

Rabat est riche d’une ‘’tradition historique et culturelle millénaire’’ et abrite des monuments illustrant le passé glorieux d’ ‘’une ville-jardin’’ en évolution permanente, souligne la chaîne, braquant les feux de la rampe sur la Tour Hassan, Chellah, Kasbah des Oudayas, la Médina et bien d’autres sites qui font le bonheur des touristes du monde entier.

La chaîne du Real Madrid a mis l’accent également sur les infrastructures abritant le Mondialito, avec une mention spéciale pour l’Académie Mohammed VI de football, lieu d’entrainements des Blancs, et le Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat où les coéquipiers de Modric ont assuré leur qualification à la grande finale de samedi après leur victoire 4-1 sur Al Ahly.

‘’Le Maroc est un beau pays pour disputer le Mondial des Clubs champions’’, affirme l’un des correspondants de la TV Real Madrid à Rabat, notant que l’équipe de la capitale espagnole est ‘’soutenue par des milliers de fans marocains qui suivent avec passion l’actualité des Merengue’’.

‘’Les Marocains vivent le football de manière passionnelle’’, se félicite la chaîne, assurant que l’entraîneur Carlo Ancelotti et les joueurs madrilènes ‘’sont ravis’’ de jouer au Maroc devant un public aussi ‘’nombreux et fervent’’.

Les Madrilènes retrouveront en finale, samedi prochain (20h00) à Rabat, la formation saoudienne d’Al Hilal, qui a éliminé les Brésiliens de Flamengo dans l’autre demi-finale, disputée mardi

