La CAN au Cameroun ou au Maroc? Ahmad Ahmad répond

La Confédération africaine de football (CAF) n’a jamais songé à un éventuel retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) par le Cameroun, a affirmé mardi à Yaoundé, le président de la CAF, Ahmad Ahmad.

“La CAF n’a pas de plan B et n’a jamais songé à un retrait de la CAN au Cameroun”, a déclaré à la presse, Ahmad Ahmad, à l’issue d’une audience que lui a accordée le président camerounais, Paul Biya.

Le chef de l’Etat camerounais a exprimé, lors de cette entrevue, “l’assurance que son pays sera prêt à l’instant T”, a ajouté le président de la CAF, qui a souligné que sa visite à Yaoundé était une occasion pour dissiper le doute issu des rumeurs selon lesquelles l’organisation de cette compétition serait retirée du Cameroun.

A cette occasion, le président de la CAF a présenté au président camerounais l’état actuel d’avancement des travaux, ainsi que les clauses prévues par le cahier de charges de la CAF.

Outre la prochaine CAN de football au Cameroun, l’entretien entre Biya et Ahmad a porté sur les moyens de développer et promouvoir le football en Afrique et l’avenir du Centre d’excellence de la CAF, situé à Mbankomo, dans la banlieue de Yaoundé.

S.L. (avec MAP)