La CAN 2022 sera-t-elle déplacée au Qatar ?

Des rumeurs, circulant au cours des dernières heures, stipulent que l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022, prévue initialement au Cameroun, sera finalement accordée au Qatar, vu l’incapacité du Cameroun à accueillir cet événement footballistique.

A ce propos, le site égyptien Filgoal a rapporté les propos du directeur du département de communication à la Confédération Africaine de Football, Alexandre Siewe, qui a démenti ces rumeurs. « Nous ne pouvons pas passer notre temps à répondre aux rumeurs. Nous n’avons reçu aucun message de nos dirigeants concernant un changement de date ou de lieu de la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il déclaré.

Notons que la CAN 2022 se déroulera entre le 9 janvier et le 6 février 2022 au Cameroun. Le Maroc figure dans le groupe C avec le Ghana, le Gabon et les Comores.

M.F.