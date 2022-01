La CAN 2021 continue à accumuler les bévues: un arbitre marocain en fait les frais (PHOTOS)

Décidément, cette CAN camerounaise 221 ne cesse de réserver de mauvaises surprises, dont Le Site info en avait déjà cité quelques unes!

La dernière en date, c’est un arbitre marocain qui en a fait les frais. Il s’agit de Adil Zourak qui a été au four et au moulin, mercredi 13 janvier courant. Responsable de la VAR (assistance vidéo à l’arbitrage), le referee marocain l’a été deux fois, le même jour, pendant les matchs Tunisie-Mali et Mauritanie-Gambie, équipes formant le groupe F de la compétition continentale, se déroulant au Cameroun.

En effet, Adil Zourak avait remplacé de pied levé l’arbitre mexicain, Fernando Guerrrero, qui avait contracté la covid-19, dans la salle de la VAR pendant la rencontre Tunisie-Mali. Il a aussi été chargé de superviser la rencontre polémique entre les Mauritaniens et les Gambiens.

Pour rappel, cette CAN camerounaise ne se présente nullement sous les meilleurs auspices, au grand dam du football continental et international. Des menaces terroristes qui visent plusieurs délégations, en passant par le scandale du match Tunisie-Mali, causé par l’arbitre zambien, Janny Sikazwe, ainsi que la non-utilisation des spots publicitaires électroniques.

Mais la plus grosse bévue qui restera dans les annales honteuses, dans l’histoire du football africain, est l’omission de l’hymne national de la Mauritanie avant son premier match contre la Gambie!

Larbi Alaoui