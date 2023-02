L’international marocain Achraf Hakimi s’est blessé mardi soir lors du match qui a opposé le Paris Saint Germain au Bayern Munich comptant pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Le latéral marocain a été contraint de laisser sa place à la mi-temps à Presnel Kimpembe.

Selon une source de Le Site info, la blessure d’Achraf Hakimi inquiète Walid Regragui, actuellement en tournée en Europe pour suivre de près ses joueurs et convaincre certains de rejoindre la sélection nationale.

Le coach craint, en effet, que le défenseur ne soit pas prêt pour les prochains amicaux des Lions de l’Atlas, face au Brésil et au Pérou en mars prochain. Regragui suit donc de très près les dernières nouvelles sur l’état de santé de Hakimi et espère qu’il retournera sur les pelouses dans les plus brefs délais.

Rappelons qu’en conférence de presse, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier avait commenté la blessure de son joueur. «On ne peut pas mesurer son absence. Achraf a beaucoup joué durant la Coupe du monde, avec des douleurs. On a essayé de gérer au mieux son retour. C’était déjà difficile à Monaco, il n’avait pas démarré. Là, il a débuté. Il y avait cette prise de risque. Malheureusement, il a eu très rapidement cette gêne musculaire. Je ne sais pas s’il y a une lésion, ni sa durée d’indisponibilité », avait-ils souligné.

S.L.