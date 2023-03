La belle réaction de Walid Regragui après l’incident de l’Eurostars (VIDEO)

Visiblement très mécontent de travailler dimanche à l’heure du shour pour servir les Lions de l’Atlas, actuellement à Madrid pour le match face au Pérou, l’un des employés de l’hôtel 5 étoiles où résident les joueurs a posté un message d’insultes sur son compte Instagram.

En effet, Oscar P., employé dans le service de restauration de l’Eurostars, a insulté les Lions de l’Atlas et le mois de Ramadan dans deux storys. L’employé en question a été tout de suite licencié par les responsables de l’hôtel.

Lors de son point de presse tenu ce lundi en marge de la rencontre, Walid Regragui est revenu sur cet incident. «Nous sommes musulmans et nous devons montrer au monde entier que l’islam prône le pardon et la tolérance, d’autant plus que c’est le mois de Ramadan. Il est encore jeune et a commis cette erreur. Que Dieu lui pardonne. Nous refusons le racisme certes, mais c’est l’occasion de montrer une belle image de notre religion. On n’est même prêt à recevoir ce jeune homme pour qu’il apprenne à connaître les Marocains, l’islam et le Ramadan », a indiqué le sélectionneur national.

H.M.