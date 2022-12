La belle image de Mbappé qui rend hommage à son ami Hakimi

L’image forte de Kylian Mbappé qui endosse en fin de match le maillot d’Achraf Hakimi, son coéquipier à Paris, est un modèle à suivre pour les plus jeunes. Fier de son ami et de ce qu’il a accompli, Mbappé était presque un peu triste pour lui. Il lui a longuement parlé sur le terrain à la fin de la rencontre. Le contenu de la conversation restera privé.

« Ne sois pas triste bro, tout le monde est fier de ce que vous avez fait. Vous avez écrit l’histoire », a tweeté l’attaquant français après la rencontre.

La sélection nationale a montré une image rayonnante du football marocain et africain lors du Mondial (Qatar-2022), a rappelé Walid Regragui.

« Les joueurs ont donné une image positive du football marocain et africain. Ils ont montré au monde la nouvelle identité de jeu des Africains, à travers leur excellente prestation lors de cette coupe du monde », a dit Regragui lors de la conférence de presse donnée après la défaite de la sélection marocaine face à la France (0-2), mercredi soir en demi-finale.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022