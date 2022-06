Kylian Mbappé passe du bon temps à Marrakech (PHOTO)

C’est un secret de Polichinelle que de dire que la ville ocre est la destination préférée de nombreuses célébrités, d’horizons divers et de tous les pays de par le vaste monde!

Parmi ces célébrités, on compte de nombreuses vedettes du ballon dont l’incontournable CR7. S’agissant de vacances et après les joueurs algériens, entre autres footballeurs, dont la vedette de Manchester City, Ryad Mahrez, c’est autour du prodigieux attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe des Bleus de l’équipe française de venir goûter aux charmes irrésistibles de la ville ocre.

En effet, Kylian Mbappé a décidé de passer ses vacances à Marrakech et l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Le célèbre footballeur, très lié d’amitié avec notre Achraf Hakimi national, son coéquipier au sein du PSG, profitera sûrement de son séjour marrakchi pour assister à l’édition 2022 de l’évènement « Marrakech du rire » (MDR).

Festival dont le maître d’oeuvre n’est autre que le talentueux humoriste et acteur maroco-français, Jamal Debbouze et dont les dernières éditions n’ont pas eu lieu à cause de la pandémie de la covid-19

L.A.

