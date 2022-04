Kylian Mbappé évoque son avenir

L’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, dont le contrat avec le club parisien se termine en fin de saison, a annoncé qu’il « n’avait pas encore pris de décision sur son avenir ».

« Non, je n’ai pas fait mon choix, je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis, il y a de nouveaux éléments, il y a plein de paramètres, je réfléchis », a-t-il déclaré à l’issue de la victoire du PSG face à Lorient (5-1) dimanche soir en match de clôture de la 30e journée de Ligue 1.

« Je n’ai pas envie de me tromper », a ajouté le champion du monde, qui pourrait partir libre cet été et qui est convoité notamment par le Real Madrid.

« Je n’ai pas fait mon choix (…) Je sais que pour les gens ça tarde un peu, on en parle tous les jours », a-t-il ajouté.

« Si j’avais pris ma décision, je le dirais », a assuré Mbappé.

« Dans les bonnes et mauvaises choses que j’ai pu faire j’ai toujours assumé, je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. Je prends mon temps, je veux prendre la meilleure décision possible », a encore dit Mbappé.

S.L. (avec MAP)