Kitesurf: 300 entrepreneurs et 40 startupers européens à Dakhla

Hier, les chefs d’entreprises faisaient affaire sur le terrain de golf. Aujourd’hui, les entrepreneurs développent leur réseau et parlent business sur la plage.

Comment le kitesurf est il devenu le nouveau golf ? Pourquoi ce sport est il pratiqué par de plus en plus d’entrepreneurs ? Pourquoi Barack Obama a-t-il choisi le kitesurf pour sa première apparition en tant qu’ancien Président ? Comment le Kitesurf est-il devenu en 10 ans le nouveau rendez-vous mondial du « sport business » où l’on croise tous les start-upers, les investisseurs, les entrepreneurs et tous les acteurs de la nouvelle économie ?

Le B2B Kite Summit Business est avant tout un plongeon dans le futur, un accélérateur de rencontres et d’innovation où 300 entrepreneurs venus de toute l’Europe se cotoieront pendant 3 jours pour parler entreprenariat, tech et protection des données.

Ce sommet se tient une fois par an à Daklha dans le sud du Maroc pendant 3 jours, car c’est l’un des meilleurs spots de kitesurf au monde

300 entrepreneurs venus de toute l’Europe

Pendant 3 jours, 300 entrepreneurs et 40 startupers européens se rencontrent lors du B2B KITE SUMMIT. C’est l’occasion pour eux de parler business et stratégie, de découvrir les nouvelles technologies, de travailler sur leur développement personnel et d’apprendre le kitesurf. Entre 2 sessions sur l’eau de la lagune, on trouve des nouveaux clients et partenaires et on assiste à des conférences sur des sujets passionnants animées par des entrepreneurs d’exception. Au total, 2 000 speed dating et 3 keynotes tous les soirs.

C’est aussi l’occasion d’être challengé par ses semblables, de networker, d’identifier de nouveaux marchés, de se connecter à un écosysteme d’investisseurs potentiels et de lever des fonds auprès des VC présents.

Une deuxième édition très européenne

En regroupant, plusieurs clubs européens d’entrepreneurs kitesurfeurs comme Kite and Connect en France, en Belgique, ou encore le Founder Kite Club en Allemagne, … et leurs réseaux de plus de 1 000 entrepreneurs, le B2B KITE SUMMIT est le premier sommet européen des entrepreneurs kitesurfeurs.

Après le succès de la première édition, plusieurs nouveautés sont prévues :

Un Warm-Up du 22 au 24 septembre pour permettre à 50 entrepreneurs de networker et travailler

Du 26 au 28 septembre, 3 keynotes sur des thèmes passionnants d’entrepreneuriat

Une soirée « Burning Kite » avec la présence de musicien et chanteur live

Des démos de pro-riders, des essais de matériels avec les leaders du marché

Du beach art avec la présence du beach artist Sam Dougados

La naissance du networking alliant sport et business

Des personnalités influentes comme Richard Branson, John Kerry, Laurence Parisot ou Nicolas Hulot ont déjà témoigné de leur passion pour le kitesurf.

Marjolaine Grondin, marraine de l’édition 2019 fondatrice et CEO de JAM, le premier média conversationnel français, à destination des jeunes déclare: « La glisse je suis tombé dedans petite et elle ne m’a plus quitté! Aujourd’hui je m’intéresse particulièrement à l’innovation et à l‘entrepreneuriat dans mon métier. Le B2B KITE SUMMIT est fait de rencontres humaines très fortes !»

Sylvain Staub, CEO de Data Legal Drive, confesse « utiliser le Kite pour éliminer le stress, car c’est un merveilleux moyen de faire une coupure dans un rythme de vie effréné ». « J’ai aussi rencontré mes principaux associés et des partenaires de ma start up DLD lors d’un précédent Kite Summit »

S’enrichir au contact d’entrepreneurs incroyables

Le networking est informel entre deux cours de kite mais aussi de manière cadrée avec plus de 2 000 speed meetings et des conférences quotidiennes sur le leadership, la Tech, la Block Chain ou l’entrepreneuriat. Déjà plus de 30 personnalités du sport et du business participeront : Arnaud Collery de Stand Up for Passion, Marjolaine Grondin de JAM, Chris Ballois, athlète et recordman du monde, Sylvain Staub fondateur de DLD, l’influenceuse Isabelle Fabre, Emmanuel Stern business Angel ISAI, Olivier de Preville, fondateur de OP Search et Headhunting Factory, Alexandra de la Martinière, secrétaire générale de Valtech, Severine Marquay, expert en AI chez Orange France, et de nombreux entrepreneurs et champions kitesurfeurs.

