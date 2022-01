Khénifra: l’ambassadeur de Hongrie participe à la 5ème édition du « Ice Swim in Morocco » (VIDEO)

La 5ème édition du « Ice Swim in Morocco » s’est tenue, samedi dernier, au Lac Aguelmam Azegza, aux environs de Khénifra.

Il s’agit de la première course de natation en eau glacée au Maroc. L’édition 2022 a connu la participation de 58 nageurs dont l’ambassadeur de Hongrie au Maroc, Miklós Tromler, qui a participé à l’épreuve des 100 mètres nage libre.

« J’ai l’honneur d’organiser la 5e édition du « Ice swim in Morocco », grâce à mon équipe et et surtout aux autorités locales qui nous soutiennent. Cette année, 58 candidats participent à 6 distances : 50m brasse, 50m nage libre, 100m, 200m 500m et 1000m nage libre », a déclaré à Le Site info Hassan Baraka, l’organisateur de la course.

