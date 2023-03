Revivez la victoire du Khadija Mardi Vs Kungeibayeva Lazzat : la vidéo du combat (Championnats du monde de boxe féminine)

La pugiliste marocaine, Khadija El Mardi (+81 kg), a remporté la médaille d’or des Championnats du monde de boxe féminine à New Delhi, après avoir battu la Kazakhe Kungeibayeva Lazzat, championne du monde en 2016. Khadija Mardi a montré une grande agressivité dès le début du combat en utilisant des coups directs et des uppercuts pour prendre le dessus sur son adversaire, qui s’est retrouvée complètement dépassée. Cette victoire est la deuxième pour Khadija El Mardi face à Kungeibayeva Lazzat, après leur rencontre lors de la finale du Trophée International Mohammed VI de Boxe en février dernier à Marrakech. L’équipe marocaine de boxe féminine, composée de Yassmine Moutaqui (-48 kg), Widad Bertal (-54 kg) et Rabab Cheddar (-50 kg), a également participé aux Championnats du monde, avec Yassmine Moutaqui remportant la médaille de bronze après avoir atteint les demi-finales. Vous pouvez regarder la vidéo du combat.